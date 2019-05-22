Восстановление сквера в Екатеринбурге займет не меньше месяца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Восстановление сквера, в котором планировалось построить собор святой Екатерины в центре Екатеринбурга, займет не меньше месяца. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе фонда святой Екатерины (куратора проекта).

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал на своей странице в Instagram, что строительство храма в сквере исключено после публикации результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Мы восстановим ту часть, которая была огорожена забором, и ту, которую вытоптали жители Екатеринбурга. На этой уйдет, по оценкам специалистов, не меньше месяца", - сказали в пресс-службе.

Ранее 58% жителей Екатеринбурга выступили за перенос строительства собора святой Екатерины из сквера в центре города, согласно опросу ВЦИОМ. На прямой вопрос, является ли сквер у Театра драмы удачным или неудачным местом для строительства храма, только 10% поддержали выбор места, а большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как неудачное.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Протестующие требовали дополнительного общественного обсуждения и демонтажа забора, ограждающего место стройки. В настоящее время забор убран.

Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку было принято в феврале 2019. В общественных обсуждениях приняли участие 3309 человек, из них 3107 высказались за строительство храма.