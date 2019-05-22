СМИ: Канада заберет свой мусор с Филиппин до конца июня

ОТТАВА, 22 мая. /ТАСС/. Правительство Канады наняло транспортную компанию, которая до конца лета заберет канадский мусор с Филиппин. Об этом в среду сообщил телеканал CBC со ссылкой на канадского министра по вопросам окружающей среды и изменения климата Кэтрин Маккенну.

По ее данным, весь мусор будет доставлен в Канаду до конца июня, а до конца этого лета после соответствующей проверки он будет утилизирован. Все расходы на транспортировку и утилизацию возьмет на себя Оттава, но данных о стоимости не приводится.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился о найме судоходной компании для возврата в Канаду 69 контейнеров с мусором. Он добавил, что в случае если Канада откажется принять контейнеры, груз следует оставить в ее территориальных водах.

Филиппинский суд еще в 2016 году вынес решение, что незаконно ввезенный в страну в 2013-2014 годах мусор наносит ущерб экологии и здоровью людей, и должен быть вывезен обратно в Канаду. Оттава тогда заявила, что контейнеры с мусором являются коммерческой поставкой, не имеющей отношения к правительству, но позже согласилась забрать его обратно. Манила установила крайний срок до 15 мая текущего года, а после того, как он не был соблюден, отозвала своего посла и генеральных консулов. В МИД Канады на прошлой неделе заявили, что разочарованы таким решением Манилы и вновь пообещали вывезти весь канадский мусор с Филиппин.