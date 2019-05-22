СМИ: в США хотят запретить продажу сигарет лицам младше 21 года

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. В Сенат американского Конгресса внесен законопроект о повышении в США возраста, с которого разрешено покупать сигареты, с 18 до 21 года. Как сообщает газета The Hill, законопроект внесли лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл и сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн.

По словам законодателей, они разработали этот законопроект из-за растущего числа курильщиков среди школьников, а также тех, кто употребляет никотиновый раствор через вейп. "Мы гордимся своим прошлым, гордимся тем, кто мы есть, но фермеры из штата Кентукки не хотят, чтобы их дети подсаживались на никотин во время учебы в средних и старших классах", - сказал сенатор Макконнелл, представляющий в Конгрессе этот штат.

Если предложенная мера получит одобрение обеих палат Конгресса, она поступит на подпись президенту США.

Аналогичные законы приняли в 14 американских штатах, а одна из крупнейших американских торговых сетей Walmart запретила продажу табачных изделий лицам младше 21 года, а также убрала из оборота электронные сигареты и жидкости к ним.

Ранее главный санитарный врач США Джером Адамс отметил, что только за 2018 год число подростков, пристрастившихся к курению электронных сигарет, выросло в США сразу на 78%. "Мы обязаны принять решительные меры с целью защитить наших детей от электронных сигарет, которые, как показали исследования, не менее вредны, чем обычные сигареты. Эти сигареты, помимо прочего, способны взрываться в руках подростков, причиняя существенный вред здоровью и даже угрожая жизни", - заявил он.

По данным Минздрава США, один из пяти американских школьников употребляет никотиновый раствор через вейп.