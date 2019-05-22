Провал грунта глубиной около 15 метров образовался в селе Дедилово Тульской области

ТУЛА, 22 мая. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов Тульской области и региональное управление МЧС выясняют причины провала грунта глубиной порядка 15 метров и диаметром около 30 метров на частном земельном участке в селе Дедилово Киреевского района. Доступ к территории провала в целях безопасности жителей ограничен, сообщили ТАСС в региональном Минприроды.

По данным ГУ МЧС, провал грунта образовался 8 мая, в результате происшествия пострадавших нет. Областное министерство природных ресурсов и экологии организовало обследование этой территории с привлечением профильных специалистов. "Выявлено, что на земельном участке, прилегающем к домовладению, образовался провал грунта диаметром около 30 метров и глубиной около 15 метров. Ежедневно администрацией муниципального образования Дедиловское и главным управлением МЧС проводится мониторинг расширения провала", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, признаков дальнейшего обрушения провала не выявлено. "Для минимизации рисков негативных последствий доступ на территорию ограничен предупреждающими лентами", - отметили в региональном Минприроды.

В министерстве добавили, что пока причины образования провала не установлены, планируется провести комплексное обследование земельного участка.