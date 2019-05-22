Восемь написавших заявления об увольнении журналистов "Коммерсанта" покинули издание

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Восемь из одиннадцати журналистов газеты "Коммерсантъ", написавших заявления об уходе в связи с несогласием с увольнением их коллег, покинули издание. Об этом ТАСС в среду сообщил Глеб Черкасов, занимавший должность заместителя главного редактора газеты.

"Трудовые книжки забрали восемь журналистов, еще трое в процессе подготовки документов. Решение никто из них не менял. Вопрос будет закрыт в четверг или в пятницу", - сказал собеседник ТАСС.

Черкасов назвал слухами сообщения в Telegram-каналах о том, что уволенные журналисты якобы собираются запустить свое политическое онлайн-издание. "Это слухи. Ну, а если такое СМИ кто-то и собрался создать, то меня туда никто не звал. Я об этом ничего не знаю", - отметил он.

20 мая стало известно об увольнении специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова из газеты "Коммерсантъ". Журналисты сообщили, что это связано с опубликованной в апреле заметкой о возможной смене спикера Совета Федерации. Гендиректор "Коммерсанта" Владимир Желонкин заявил, что причина увольнения - нарушение журналистами стандартов редакционных правил издания, а не публикация. В знак несогласия с увольнением заявления об уходе написали 11 журналистов, включая заместителя главного редактора Глеба Черкасова.

Корреспондент Максим Иванов сообщил ТАСС, что покинул газету и намерен сделать перерыв в карьере. "Сейчас хочу выдохнуть, потом буду думать, что делать дальше", - сказал он.