Опрос: россияне считают, что проблемы неравенства полов и харассмента неактуальны в стране

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россияне считают неактуальными проблемы неравенства между мужчинами и женщинами и сексуальных домогательств на работе. Об этом говорят результаты социологического опроса "Отношение россиян к феминизму и гендерному неравноправию", которые компания "Михайлов и Партнеры. Аналитика" представила в ТАСС в среду.

Всероссийский репрезентативный опрос "Отношение россиян к феминизму и гендерному неравноправию", в ходе которого 1792 человека были опрошены по телефону, был проведен в рамках проекта "Мы считаем".

Почти половина опрошенных затруднились назвать ассоциации с самим словом "феминизм", только 24% россиян считают проблему неравенства между мужчиной и женщиной важной, а 42% мужчин и 27% женщин считают ее абсолютно неактуальной. Всего 17% опрошенных считают актуальной проблему сексуальных домогательств и изнасилования на работе. При этом значительная часть респондентов (40%) неодобрительно отнеслась к случаям, когда женщины открыто рассказывают об этом в СМИ. Одобрили публичные выступления 36% опрошенных.

По мнению кандидата экономических наук, гендерного эксперта международного агентства "ООН-Женщины" Елены Мезенцевой, этот вопрос является болезненным, так как затрагивает эмоциональную сферу и сферу представлений человека о правильном и должном. "Пример я приведу совсем недавний - это большой флешмоб, который прошел в интернете под хэштегом #янебоюсьсказать, когда женщины рассказывали о тех историях насилия, которые им пришлось пережить, причем если здесь просто спрашивали, по сути, отношение, то там - это кейсы. И это вызвало достаточно жесткую реакцию: в чем их обвиняют? Якобы они пиарятся, они придумывают это для того, чтобы набрать сочувствия, лайков, и так далее", - сказала она.

Мезенцева считает, что обсуждение этого вопроса дошло до прямых обвинений высказавшихся. "Это оказалось очень болезненным. Там шли прямые обвинения в том, что это ложь, что это придуманные истории", - рассказала эксперт.

Домашнее насилие

Проблему физического насилия в семье назвали актуальной 39% опрошенных. 47% из них опрошенных (55% мужчин, 40% женщин) назвали эту проблему частной и требующей решения только в рамках семьи, 31% (23% мужчин, 38% женщин) заявили, что она должна решаться на уровне государства. 29% (21% мужчин, 35% женщин) сочли ее общественной, и 5% опрошенных (8% мужчин и 3% женщин) заявили, что домашнее насилие проблемой не является. Большинство опрошенных считает, что женщины провоцируют мужчин на насилие своим внешним видом или поведением - так высказалось 63% респондентов (68% мужчин и 60% женщин).

При этом 60% опрошенных (50% мужчин и 69% женщин) заявили, что недопустимо насилие в любом виде. 28% (35% мужчин и 32% женщин) допускают насилие в качестве воспитательной меры для детей, 7% (8% мужчин и 7% женщин) готовы простить его, если оно произошло "сгоряча", а 6% заявили о том, что ударить жену, мужа или ребенка может быть полезным (9% мужчин и 4% женщин). 10% опрошенных заявили, что не считают изнасилованием принуждение жены к соитию.

Семейные отношения

Россияне одобряют женщин, зарабатывающих больше мужчин - об этом заявили 70% опрошенных (65% мужчин и 74% женщин). Однако они не готовы одобрить женщин, вкладывающих в карьеру больше сил, чем в домашнее хозяйство: такой выбор женщины одобрили только 31% опрошенных (26% мужчин и 34% женщин). При этом большинство опрошенных положительно относятся к мужчинам, берущим на себя домашние дела (85%), берущим отпуск по уходу за ребенком, пока жена работает (63%), или полностью берет на себя домашнее хозяйство (53%). А вот мужчину, относящего себя к феминистам, оказались готовы одобрить только 14% опрошенных, 41% отрицательно отнеслись бы к такому заявлению.

73% россиян (66% мужчин и 79% женщин) высказались за равноправное партнерство в семье, но 24% (32% мужчин и 19% женщин) высказались за главенство мужчины, 1% опрошенных заявил, что главной в семье должна быть женщина и 2% затруднились ответить на этот вопрос.

Профессия и карьера

Почти половина опрошенных считает, что разницы в сложности построения карьеры для женщин и мужчин нет - так высказались 48% опрошенных, среди которых было 52% мужчин и 45% женщин. 38% (27% мужчин и 46% женщин) считает, что женщинам делать карьеру сложнее, а 9% (14% мужчин, 5% женщин) - что проще. Ровно половина опрошенных (53% мужчин, 48% женщин) считает женщин достаточно представленными в политике, бизнесе и общественной жизни, при этом 34% (26% мужчин, 41% женщин) считает, что их недостаточно, а 10% (13% мужчин, 7% женщин) - что их слишком много.

Почти половина респондентов заявили, что осуждают работодателей, отказывающих женщине в трудоустройстве из-за опасения, что она уйдет в декрет, но 52% заявили о том, что не поддерживают его, но и не осуждают. Только 4% поддержали бы такие действия работодателей. При этом наибольшее количество осудивших осторожность при найме на работу респондентов - 54% - оказались старше 60 лет.

В два раза больше респондентов одобряют работающих в традиционно считающихся мужскими сферах, чем не одобряют - 56% против 27%. В то же время, 54% опрошенных (60% мужчин и 48% женщин) считают, что ограничения на опасные профессии снимать не нужно.

Женщины в медиа

Россияне полагают, что реклама, в которой женщин призывают стать красивее и привлекательнее, мотивирует куда лучше. 68% опрошенных сочли ее допустимой, а 49% заявили, что купят рекламирующийся таким образом товар (24% отказались от этого). При этом рекламу, в которой женщин призывают к силе и смелости, одобрили 42% опрошенных (33 назвали ее недопустимой). В два раза больше респондентов отказались купить рекламирующийся так товар, чем согласились (43% против 24%).

Наконец, только 36% считает шутки мужчин, связанные с негативными стереотипами о женщинах, допустимыми. Большее количество респондентов не одобряет сексистских шуток на телевидении, радио и в прессе (59% против 19%) и в интернете (50% против 24%). 44% не готово терпеть юмор такого рода в литературе и кино (одобрили его 24%). В бытовом общении доли допускающих и не допускающих сексистских шуток почти равны - их, соответственно, 37% и 33%.

Мнения экспертов

Исследование представили президент группы компаний "Михайлов и Партнеры" Марианна Максимовская, выступившая модератором, и генеральный директор "Михайлов и Партнеры. Аналитика", кандидат социологических наук Людмила Горюнова. "Мы хотели узнать, как россияне относятся к тому, как проявляются гендерные стереотипы - в семье, на работе и в медиа. В последнее время достаточно много было разных заявлений, и мы решили посмотреть, а что же сами россияне думают об этом? <...> На первый взгляд, россияне по-прежнему далеки от слова "феминизм", проблема кажется не совсем важной - особенно для мужчин", - считает она.

Общественный деятель Ирина Хакамада, принявшая участие в презентации, заявила, что "феминизм" это устаревшее понятие, которое будет вытеснено из употребления с развитием технологий. "Термин феминизм устарел, он превратился в некий статусный миф, который больше связан с прошлым, чем с настоящим. Чем быстрее будет развитие новых технологий, тем меньше будет дискриминации. Я говорю об общем тренде", - сказала она.

Хакамада считает, что несправедливость в отношении женщин нивелируется глобальными тенденциями. "Несправедливость есть по отношению к женщинам, но новая экономика - точно вне этих трендов", - считает общественный деятель.

Елена Мезенцева считает, что Россию нельзя назвать патриархальной страной. "Если мы не будем сравнивать себя со Скандинавскими странами, то мы вполне, в общем, какую позицию мы получаем в ежегодном рейтинге Всемирного экономического форума - мы там посередине: у нас 71 позиция из 149, и немножко мы отстаем от постсоветских стран", - сказала она.

Контекст вопроса

Ранее Всероссийский центр исследований общественного мнения сообщал, что более трети (38%) россиян сочли равенство прав мужчин и женщин возможным, но 42% респондентов предположили, что гендерное равенство прав достижимо только в отдельных сферах. При этом 45% мужчин и 33% женщин (38% от общего числа опрошенных) назвали возможным полное гендерное равенство прав во всех сферах, 37% и 46% соответственно (42% от общего числа) заявили, что верят в равенство прав в определенных сферах. 62% россиян сказали, что нужно стремиться к полному равенству прав мужчин и женщин, а 11% мужчин и 15% женщин (всего 13% опрошенных) ответили, что равенство прав в целом невозможно.

В возможность полного равенства обязанностей мужчин и женщин во всех сферах поверили 32% россиян (37% мужчин и 27% женщин). 53% опрошенных (48% мужчин и 57% женщин) сочли, что гендерное равенство обязанностей может быть только в отдельных сферах, а 9% респондентов (9% мужчин и 10% женщин) сообщили, что равенство обязанностей в целом невозможно.

В целом по данным опроса ВЦИОМ феминистическое движение, направленное на достижение равенства политических, экономических, личных и социальных прав женщин и мужчин, поддержали 31% россиян, среди молодежи эта цифра достигла 44%. Среди мужчин феминизм поддержали 30%, среди женщин - 33% респондентов, а 55% опрошенных (55% мужчин и 56% женщин) не поддержали феминизм.