Более 100 человек стали победителями конкурса "Моя страна - моя Россия"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Эксперты конкурса "Моя страна - моя Россия" выбрали более 100 победителей, которые представили свои проекты в сфере социально-экономического развития сел и малых городов. Об этом сообщила в среду пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Проекты защитили 807 финалистов (авторы и соавторы проектов) из 82 российских регионов. Из них были выбраны более 100 победителей, которых мы объявим на Петербургском международном экономическом форуме" - приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора АНО Владислава Даванкова.

Как пояснили организаторы, заключительный этап конкурса проходил в образовательном центре "Сенеж". "В состав экспертного жюри в 2019 году вошли более 800 экспертов из различных отраслей и регионов России, в том числе участники конкурса управленцев "Лидеры России", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе АНО, в числе победителей - проекты в 19 номинациях, в том числе направленные на развитие внутреннего туризма, использование новых образовательных технологий, развитие медицины, транспорта, сохранение и изучение историко-культурного наследия в регионах России.

Конкурс проводится с 2003 года и нацелен на привлечение молодежи в возрасте от 14 до 35 лет к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел. С 2019 года проект входит в платформу "Россия - страна возможностей". Заявки для участия в конкурсе этого года подали около 35 тыс. человек, что почти в пять раз больше, чем в 2018 году. Победители конкурса получат возможности для стажировки, образовательные гранты и премии, а также возможность получить наставника и дополнительные баллы по ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.