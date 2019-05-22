Евразийский медиа форум в Алма-Ате начался с мастер-классов для журналистов

АЛМА-АТА, 22 мая. /ТАСС/. Первый день XVI Евразийского медиа форума в Алма-Ате начался в среду с мастер-классов от известных медиа-экспертов из разных стран. Заместитель главного редактора - руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор, обладающий более чем 30-летним опытом работы, провел мастер-класс "Секреты фотожурналиста".

Используя свои работы в качестве примера, Дукор продемонстрировал, как одна фотография может раскрыть целую историю. По его мнению, ключевое качество успешного фотожурналиста - внимание к деталям. "Можно сделать хорошую фотографию там, где вы ее не ожидали, если вы умеете подмечать детали", - отметил руководитель редакции фотоинформации, слова которого приводит пресс-служба Евразийского медиа форума.

Он также подчеркнул, что невозможно снять хорошие кадры случайно - к каждому кадру необходимо готовиться. "Фотограф должен четко знать, что именно он будет снимать еще до съемки", - подчеркнул Дукор, отметив, что главной идеей новостной фотографии, является рассказ истории. Именно к этому должен стремиться каждый фотограф.

Мастер-класс в рамках форума также провел российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Сергей Бодров, который рассказал об искусстве продюсирования кино. Основатель и руководитель Школы Первого канала, автор бестселлера "Как попасть на ТВ" Елена Афанасьева поделилась опытом на тему "Поколенческие особенности аудитории ТВ и Digital-медиа". Проблемы экологической журналистики поднял основатель образовательного новостного сервиса для молодежи News-Decoder Нельсон Грейвс из Франции.

Руководитель компании Contrast VR в составе телеканала Al Jazeera Захра Расул из Индии соединила новейшие технологии и сторителлинг в своем мастер-классе "Создание виртуальных реальностей". Вопросы мобильной журналистики обсудил преподаватель медиа-дисциплин из Австралии, колумнист и продюсер Иво Бурум. Журналист из Великобритании Дженни Климан поговорила с аудиторией на тему "Быть или не быть фрилансером?".

Евразийский медиа форум проходит в Алма-Ате с 22 по 24 мая. Его тема "Мир сегодня: Трансформация реальности?". На повестке дня - обсуждение процесса деглобализации, кризиса потребления, цифровизации медиа-сферы, а также возможностей развития и вызовов, сопряженных с новыми технологиями и искусственным интеллектом.