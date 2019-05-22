Минюст вновь отказал "Гражданской инициативе" в перерегистрации названия

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ вновь отказало партии "Гражданская инициатива" в перерегистрации под новым названием - Партия перемен; партия может участвовать в выборах под старым названием. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минюста.

Документы для регистрации партии под новым названием в очередной раз были поданы в ведомство 30 апреля. "По результатам рассмотрения указанных документов установлено, что не представлены документы, необходимые в соответствии с федеральным законом "О политических партиях" для государственной регистрации политической партии, содержащаяся в представленных документах информация не соответствует требованиям закона, не устранены основания, вызвавшие приостановление государственной регистрации политической партии", - говорится в ответе пресс-службы на запрос ТАСС.

В связи с этим Минюст отказал в государственной регистрации партии при внесении изменений в учредительные документы. При этом, отметили в пресс-службе, "партия "Гражданская инициатива" имеет право принимать участие в выборах". Также представители партии имеют права вновь подать документы на перерегистрацию, исправив недочеты.

Как сообщил председатель партии Дмитрий Гудков в своем Telegram-канале, возможность перерегистрации для партии "заморожена на ближайшие три месяца". По его словам, партия должна провести новый съезд, "чтобы выжить", он запланирован на август.

Попытки официально оформить ребрендинг "Гражданской инициативы" продолжаются с лета 2018 года. Тогда прошел съезд, на котором делегаты приняли решение переименовать партию в Партию перемен и избрали Гудкова председателем. До этого "Гражданскую инициативу" возглавлял Андрей Нечаев, который теперь является руководителем политсовета.

Минюст отказал партии в регистрации изменений, после чего 2 марта 2019 года "Гражданская инициатива" провела новый съезд, который подтвердил решения о переименовании и избрании председателя. После этого представители партии несколько раз подавали в Минюст документы для регистрации нового названия.