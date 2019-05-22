Минздрав разрешил провести клиническое исследование отечественного препарата от рака

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинического исследования безопасности и предварительной эффективности первого российского отечественного препарата против рака. Об этом в среду сообщила пресс-служба Российского общества клинической онкологии.

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"Алофаниб" - первый российский таргетный препарат, будет изучаться у больных раком желудка, которым не помогли все стандартные методы лечения. Разработчиком препарата стала российская компания "Русские фармацевтические технологии", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, доклинические результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения препарата в клинических исследованиях. Они будут проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и Ростове-на-Дону.

"Рак желудка является актуальной медицинской и социальной проблемой в России. Традиционно в структуре заболеваемости эта опухоль занимает четвертое и шестое место у мужчин и женщин соответственно. К сожалению, при появлении метастазов лечебные опции крайне ограничены и продолжительность жизни этих пациентов составляет около года", - сказал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Сергей Тюляндин, слова которого приводит пресс-служба.