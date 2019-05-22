NBC: более 20 сотрудников McDonald's в США заявили о домогательствах на работе

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Более 20 сотрудников сети ресторанов быстрого питания McDonald's в США заявили о том, что они подвергались сексуальным домогательствам на рабочем месте. Об этом сообщил во вторник телеканал NBC.

По его данным, 25 бывших и действующих сотрудников сети фастфуда выдвинули обвинения против своих старших коллег. Они якобы позволяли себе неуместные прикосновения и высказывания, выдвигали предложения сексуального характера и демонстрировали отдельные части тела перед сотрудниками, которым, по словам правозащитника Евы Сервантес, "было на момент домогательств 16 или 17 лет".

Согласно опубликованным данным, столкнувшиеся с таким поведением коллег сотрудники McDonald's докладывали об этом начальству. Однако их жалобы были "проигнорированы или расценены как шутка". В некоторых случаях руководство наказывало самих жертв домогательств, сокращая им рабочие часы или даже увольняя.

Телеканал подчеркивает, что это не первый случай домогательств в популярной сети ресторанов быстрого питания, что ставит вопрос о том, принимает ли руководство McDonald's какие-либо меры по предотвращению случаев подобного поведения своих служащих. По словам его генерального директора Стивена Истербрука, McDonald's "привержен идее предотвращения домогательств и предвзятого отношения на рабочем месте". Он отметил, что в прошлом году компания разработала и провела для своих сотрудников на территории США специальный курс, направленный на продвижение уважительных отношений на работе и предотвращение случаев домогательства и дискриминации. Данный курс, подчеркнул он, прослушали 90% всех работников.

McDonald's - американская корпорация, владеющая одной из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания. Она была основана в 1940 году в Сан-Бернардино (штат Калифорния). В настоящее время ее штаб-квартира базируется в Чикаго (штат Иллинойс). Компания владеет свыше 37 тыс. ресторанов в более чем 100 странах мира, включая Россию.