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Эксперт: в России необходимо создать электронную систему учета вакцинации

Как отметил главный внештатный специалист по эпидемиологии Минздрава Николай Брико, зачастую родители не делают прививки детям из-за неинформированности

КИРОВ, 22 мая. /ТАСС/. России необходимо перенять опыт европейских стран и создать электронную систему учета вакцинации с функцией автоматического напоминания гражданам о сроках очередной прививки. Такое мнение в среду журналистам выразил главный внештатный специалист по эпидемиологии Минздрава РФ Николай Брико.

"Важно создать электронную систему регистрации вакцинации, объективно оценить охват. Эта система [развита] в странах ЕС", - сказал Брико на конференции "Региональные календари иммунизации населения как инструмент управления инфекционной заболеваемостью на территории" в Кирове.

По его мнению, нужно создать систему напоминания о вакцинации, при которой родителям на смартфоны будут приходить напоминания о том, что ребенку пора сделать прививку. "Это уже есть в ряде регионов России, стоит задача [внедрить] эту систему на федеральном уровне", - считает эпидемиолог.

Он отметил, что в России проводятся социологические исследования, чтобы выявить причины, по которым люди отказываются от вакцинации. По словам Брико, зачастую родители не являются противниками вакцинации, но не делают прививки детям из-за неинформированности, они забывают о сроках или ждут напоминание врача. Электронная система позволит решить эту проблему.

Брико подчеркнул, что медицинским работникам нужно усилить информационно-разъяснительную работу о важности вакцинации.

Как сообщал Минздрав РФ, по данным Всемирной организации здоровья, благодаря иммунизации по всем возрастным группам населения ежегодно предотвращается до 2,5 млн смертей.

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