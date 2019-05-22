Журналист ТАСС Екатерина Елисеева награждена премией на фестивале прессы Минобороны

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Общероссийская ежегодная премия имени Виталия Джибути "За лучшее освещение военной тематики в российских СМИ" в 2018 году впервые вручена женщине - журналисту информационного агентства ТАСС Екатерине Елисеевой.

Церемония вручения премии прошла в среду в атриуме Национального центра управления обороной России в рамках Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас - 2019". Премию лауреату вручили официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков и первый заместитель генерального директора - исполнительный директор информационного агентства "Интерфакс" Георгий Гулиа.

"Екатерина является представителем нового поколения российских информационщиков. Всегда честно и оперативно доводит информацию о событиях, свидетелем которых становится", - сказал Конашенков на церемонии вручения премии.

Гулиа отметил, что данная премия вручается уже седьмой раз. "В этом году впервые ее лауреатом стала женщина. Катя на протяжении нескольких лет работает в пуле Министерства обороны России, активно участвует в освещении жизни и боевой учебы войск. Ей доверяются самые ответственные задачи, в том числе по информационному сопровождению рабочих поездок и визитов министра обороны генерала армии Сергея Шойгу и его заместителей, главкомов Сухопутных войск, ВКС и ВМФ", - сказал Гулиа.

Премия имени Виталия Джибути

По его словам, данная премия была учреждена "Интерфаксом" и Министерством обороны РФ в память известного военного журналиста Виталия Джибути. "Виталий Джибути был не только замечательным журналистом, настоящим профессионалом, но и душой коллектива. Его безвременный уход из жизни 14 февраля 2012 года в возрасте всего 49 лет это огромная потеря не только для коллектива "Интерфакса", но и для всей российской военной журналистики", - сказал Гулиа.

В качестве военного корреспондента Джибути работал практически во всех "горячих точках" как в нашей стране, так и на постсоветском пространстве, проявляя выдержку, смелость, инициативу. Он был награжден "Орденом "За личное мужество", медалью ордена "За заслуги перед Отчеством 2-й степени" и медалью ордена "За заслуги перед Отчеством 1-й степени", другими наградами.

Ранее лауреатами премии стали также друзья и соратники Виталия Джибути. Это старший корреспондент ТАСС Александр Коновалов (2012 год), обозреватель Службы военной информации "Интерфакса" Сергей Бабкин (2013), военный обозреватель газеты "Военно-промышленный курьер" Олег Фаличев (2014), специальный корреспондент "Российской газеты" Юрий Гаврилов (2015), редактор информационного агентства редакции портала "Рамблер" Сергей Вальченко (2016) и заместитель директора отдела военной информации "Интерфакса" Сергей Бабичев (2017), напомнил Гулиа.