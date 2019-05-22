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Шойгу наградил восьмерых журналистов за освещение деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии

Министр обороны заявил, что журналисты правдиво и неравнодушно рассказывают о военной службе

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Восемь журналистов российских средств массовой информации удостоены ведомственной медали "Участнику военной операции в Сирии". Медали в среду вручил лично министр обороны Сергей Шойгу на церемонии награждения лауреатов премии Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас - 2019".

"Во многом благодаря вашему профессионализму армия России пользуется все большей поддержкой наших граждан. В этом зале собрались те, кто правдиво и неравнодушно рассказывает о военной службе, активно участвует в освещении действий наших военнослужащих в Сирийской Арабской Республике", - сказал министр перед вручением медалей.

Медалей удостоены журналисты Первого канала, ВГТРК, НТВ, "Известий", английской редакции телеканала RT, оператор телеканала ТВЦ, а также представители информационных агентств ТАСС и "РИА Новости".

Всероссийский фестиваль прессы "Медиа-АС - 2019" проводится Министерством обороны России пятый год подряд. Фестиваль проводится в два этапа: окружной (на уровне военных округов и флотов) и финальный.

В рамках фестиваля вручаются премии в девяти номинациях для телевидения, информагентств, радио, печатных СМИ и периодических изданий, а также фотографов, интернет-изданий, региональных СМИ.

В жюри фестиваля входят представители военного ведомства, других органов власти, общественных организаций, Общественного совета при Минобороны, ветеранских организаций, деятели науки и культуры, а также представители СМИ.

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