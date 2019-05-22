Новый культурный комплекс в Севастополе станет площадкой для кинофестивалей

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Музейно-культурный комплекс, который строится в Севастополе по национальному проекту "Культура", станет площадкой для проведения кинофестивалей, сообщил журналистам в среду и.о. губернатора Иван Кусов на пресс-конференции, посвященной открытию международного кинофорума "Золотой Витязь" в Севастополе.

"В соцветии фестивалей, которые проходят в Севастополе, "Золотой витязь" является одним из самых ярких цветков. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проходили всегда, и Севастополь становился круглогодичной площадкой для творчества и такого общения. В рамках культурного кластера, который на мысе Хрустальный у нас формируется, запланировано большое количество объектов, в том числе многофункциональный киноконцертный зал вместимостью 2 тыс. мест, что существенно облегчит нам проведение форумов", - сказал Кусов.

В течение пяти лет на мысе Хрустальный в центре Севастополя планируется построить один из четырех в стране музейно-культурных комплексов, работы будет вести компания "Стройгазмонтаж" - генподрядчик строительства Крымского моста. В комплекс войдут филиалы ведущих театрального и хореографических училищ РФ, театр оперы и балета, выставочный зал, а также музей обороны Севастополя в 1941-1942 годах.

Ранее сообщалось, что киноконцертный зал является частью комплекса, но финансируется не из средств нацпроекта, а из других источников.

Кусов уточнил, что в качестве площадок кинофестивалей могут использоваться залы других учреждений комплекса. Например, в одном из музеев будет создана аудитория на 700 мест, которая подойдет для кинопоказов.

"В ближайшие годы количество фестивалей, их масштаб, думаю, будет увеличиваться", - добавил чиновник. По его словам, правительство Севастополя стремиться сделать город южной культурной столицей России.

Российский Канн

Президент международного кинофорума "Золотой Витязь", народный артист России Николай Бурляев выразил уверенность, что с появлением специализированной современной площадки для кинофестивалей Севастополь сможет составить конкуренцию французскому Канну, где проводится знаменитый киносмотр.

"В первый же год, когда мы сюда приехали и увидели, что нет зала для проведения такого кинофорума, мы предложили построить в Севастополе кинодворец - не хуже, чем в Каннах", - сказал журналистам Бурляев.

XХVIII Международный кинофорум "Золотой Витязь" проходит с 22 по 31 мая в Севастополе. Кинофорум проводится в городе-герое в пятый раз и посвящен пятилетию воссоединения Крыма с Россией, 235-летию присвоения городу имени Севастополь и 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. В программе представлен 181 художественный, документальный, анимационный, студенческий, дебютный и детский фильм из 24 стран.