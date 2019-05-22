Около 116 тыс. мальков стерляди выпустили в Волгу в Тверской области

ТАСС, 22 мая. Около 116 тыс. мальков стерляди, выращенных на Конаковском заводе по осетроводству, выпустили в среду в Волгу в соответствии с соглашением о сотрудничестве между правительством Тверской области и Росрыболовством. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Игорь Руденя принял участие в зарыблении Волги в Калязине. В реку выпустили порядка 116 тыс. штук молоди стерляди. Молодь стерляди выращена на Конаковском заводе по осетроводству. В настоящее время данный вид рыбы внесен в Красную книгу Тверской области", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, в регионе насчитывается свыше 900 рек и 1,7 тыс. озер, в которых обитают более 30 видов рыб. Воспроизводство водных биоресурсов ведут в Верхневолжском, Иваньковском, Угличском, Рыбинском, Вазузском, Вышневолоцком водохранилищах и озере Селигер.

"Ценные виды рыб традиционны для Волги. Надеемся, что в ближайшее время жители региона смогут увидеть реальный результат наших действий по восстановлению водных биоресурсов. Работа ведется в рамках соглашения о сотрудничестве правительства Тверской области и Росрыболовства, которое было заключено в 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Власти региона планируют, что до конца 2019 года в водоемы выпустят более 3,8 млн штук мальков различных видов рыб.