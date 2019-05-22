Поклонская: освобожденная из плена боевиков в Сирии девочка пройдет реабилитацию в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Восьмерых детей, в том числе 12-летнюю девочку, которая более года находилась в плену у террористов в Сирии, привезут для реабилитации в Крым. Об этом сообщила в среду ТАСС депутат Госдумы Наталья Поклонская.

"11 детей мы привезли сегодня из Сирии в Россию. Мы полагаем, что восемь из них пройдут реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях Крыма. Среди детей, которых мы привезем для реабилитации, 12-летняя девочка, которая больше года находилась в плену у террористов. Она сирота, ее родители были убиты террористами. Она нуждается в курсе восстановления", - сказала Поклонская.

По ее словам, возраст детей - от 5 до 14 лет, трое из них находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в лечении. "Один из детей остается в Москве для проведения сложных операций, [ребенок пострадал] от подрыва на мине. Еще двое детей будут проходить лечение в Москве или в Санкт-Петербурге", - отметила Поклонская.

По ее словам, договоренность о проведении реабилитации в здравницах полуострова была достигнута в апреле в ходе V Ялтинского международного экономического форума между главой Крыма Сергеем Аксеновым и министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммедом Самиром Халилем.

Она поблагодарила за участие в судьбе детей сотрудников Минобороны РФ, Росгвардии, посольство России в Сирии и супругу президента Сирии Асму Асад, которая принимала непосредственное участие в решении вопросов, связанных с оформлением документов детям.