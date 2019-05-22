Администрация США подтвердила, что Трамп посетит турнир по сумо во время визита в Японию

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего 25-28 мая визита в Японию посетит турнир по сумо и встретится с императором Нарухито. Об этом сообщил в среду на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Турнир сумо остается в силе, я не в курсе, чтобы он был под вопросом, это так называемый весенний турнир басё, это важный турнир, и у президента будет возможность увидеть некоторые из схваток вместе с премьер-министром [Японии Синдзо Абэ]", - сказал он.

По словам представителя администрации, в ходе своего визита Трамп помимо турнира сумо проведет встречу с Абэ в неформальной обстановке, встретится с императором Нарухито, а также посетит американскую военную базу в Японии. "У него будет возможность осмотреть один из наших кораблей", - подчеркнул он. Кроме того, Трамп и Абэ, "вероятно, проведут совместную пресс-конференцию", добавил представитель администрации.

При этом, по словам ведущего брифинга, вопрос заключения торгового соглашения между двумя странами по итогам визита не стоит на повестке дня. "Я не думаю, что вопросы торговли являются основной целью этой поездки. Речь скорее идет о государственном визите, чтобы быть гостями его величества [императора Нарухито]", - отметил он. "Это действительно ключевой элемент визита - поздравить с новыми ролями и наступлением новой эры Рэйва, а также отметить наш союз", - подчеркнул представитель администрации.

Ранее Абэ заявил о том, что Трамп в ходе предстоящего визита посетит турнир по сумо и вручит специальный кубок победителю майского басё. Награда, символизирующая дружбу между двумя странами, изготовлена по заказу правительства Соединенных Штатов. Кроме того, в тот же день утром Трамп сыграет в гольф в компании Абэ и известного в прошлом японского гольфиста Исао Аоки.

Одним из главных событий предстоящей поездки станет аудиенция у императора Нарухито, который вступил на престол 1 мая после отречения своего отца Акихито. Трамп станет первым иностранным лидером, удостоенным этой чести. Во время визита самая высокая в мире токийская телебашня Tokyo Skytree будет подсвечиваться в цвета американского флага.