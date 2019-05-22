В Карачаево-Черкесии появятся межрегиональные пешие маршруты

ЧЕРКЕССК, 22 мая. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в ходе ежегодного обращения к парламенту республики в среду поручил разработать новые направления для пеших межрегиональных маршрутов.

"Прошу министерство туризма, курортов и молодежной политики обратить внимание еще на одно направление туризма - пеший или экскурсионный туризм. В республике есть несколько десятков пеших маршрутов внутри региона. Необходимо разработать дополнительные межрегиональные маршруты с выходом в соседние субъекты, к Черному морю", - сказал глава региона.

По информации министерства, сегодня в Карачаево-Черкесии действуют 86 официальных туристических маршрутов, самыми популярными из них считаются "Медовые водопады - плато Бермамыт", "Домбай - ледник Алибек - Турье озеро", "Поселок Нижний Архыз - Лик Христа", "Нижне-Архызские храмы", "Обсерватория САО РАН и поселок Архыз - Софийские озера", "Софийские водопады". В 2018 году на пеших маршрутах регона побывали около 400 тыс. туристов.