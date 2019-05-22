Глава церкви Греции обсудил с патриархом Варфоломеем церковную проблему Украины

АФИНЫ, 23 мая. /ТАСС/. Глава Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископ Афинский и всея Греции Иероним обсудил в среду с патриархом Константинопольским Варфоломеем церковную проблему Украины и вопросы, касающиеся двусторонних отношений Элладской и Константинопольской церквей. Об этом Варфоломей заявил после встречи с главой ЭПЦ в афинской архиепископии, сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА). Подробности обсуждения украинской темы агентство не приводит. Элладская церковь до сих пор воздерживалась от того, чтобы публично занять позицию по вопросу об автокефалии церкви Украины.

Варфоломей прибыл в Грецию по приглашению архиепископа Иеронима, чтобы в четверг принять участие в торжественном открытии Центра геронтологии и социальной поддержки "Агиос Порфириос" (Святой Порфирий) в городе Дилеси недалеко от Афин. В октябре прошлого года Иероним фактически отказался встретиться с Варфоломеем во время его визита в Грецию.

По словам патриарха Константинопольского, он "обсудил в среду с главой Элладской православной церкви все вопросы", в том числе архиепископ Афинский проинформировал его о состоявшемся во вторник вечером разговоре с архиепископом Кипрской православной церкви. "Мы также затронули церковную проблему Украины и другие темы, касающиеся наших церквей, а также предоставили взаимную информацию по вопросам, которые в настоящее время касаются Константинопольского патриархата и церкви Греции", - сказал Варфоломей, выразив удовлетворение состоявшейся беседой с архиепископом Афинским и всея Греции. "Мы расходимся сегодня вечером очень счастливые и любящие друг друга", - добавил Варфоломей.

Патриарх также подчеркнул, что у него было "хорошее и полезное общение" с архиепископом Афинским. "Это наша первая встреча после затруднительной ситуации, которая была между нами. Но это присуще людям. У нас должна быть сила преодолевать трудности и продолжать на благо церкви", - сказал Варфоломей. По его словам, Иероним выступил с "очень хорошей братской инициативой" пригласить его на инаугурацию Центра геронтологии и социальной поддержки в городке Дилеси, "это дало возможность сделать более теплыми взаимные отношения".

"Мы будем идти вместе и как приверженцы одной веры, и как братья. Мы несем ответственность перед нашими церквами и народом божьим", - сказал патриарх. В свою очередь архиепископ Иероним лишь кратко отметил, что "подписывается под всем, что сказал патриарх", и поблагодарил его за представившуюся возможность с ним пообщаться.

Проблемы в отношениях ЭПЦ с Константинополем

В октябре прошлого года планировавшаяся встреча Варфоломея с архиепископом Иеронимом в Афинах была внезапно отменена под предлогом того, что глава ЭПЦ "должен был присутствовать на заседании иерархии церкви" в монастыре Петраки, где проходили выборы митрополита Ларисы. Варфоломею пришлось улететь из Афин, так и не встретившись с Иеронимом.

Как писала газета Voria, отношения между Афинами и Константинопольским патриархатом, вошли тогда в стадию острого кризиса. В качестве причин такого обострения отношений издание, в частности, называло борьбу за так называемые северные территории Греции (от города Лариса и выше на север), в которых патриарх Варфоломей хочет усилить свое влияние, намерение патриарха Константинопольского открыть церковь в центре Афин в районе Колонаки, вмешательство Варфоломея с целью избрания своего представителя в митрополию Янины.

Элладская православная церковью имеет 81 епархию, 36 из которых в Северной Греции и на крупных островах севера страны (так называемые "Новые территории") номинально находятся в юрисдикции патриарха Константинопольского. Епархии острова Крит и архипелага Додеканес, а также все монастыри Афона находятся под прямой юрисдикцией патриарха Константинопольского и не считаются частью Элладской православной церкви. Причем Критская православная церковь имеет статус полуавтономной православной церкви в составе Константинопольского патриархата.