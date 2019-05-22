Дэниела Крэйга прооперируют после получения травмы во время съемок бондианы

ТАСС, 23 мая. Британский актер Дэниел Крэйг, исполняющий роль агента 007, перенесет операцию на лодыжке после полученной травмы во время съемок 25-го фильма о Джеймсе Бонде на Ямайке. Соответствующее заявление опубликовано в среду в официальном Twitter картины.
"Дэниел Крэйг перенесет небольшую операцию на лодыжке в связи с полученной травмой во время съемочного процесса на Ямайке, - сказано в сообщении. - Съемки будут продолжаться в течение двух недель, когда Крэйг будет восстанавливаться после операции".
BOND 25 update: Daniel Craig will be undergoing minor ankle surgery resulting from an injury sustained during filming in Jamaica. Production will continue whilst Craig is rehabilitating for two weeks post-surgery. The film remains on track for the same release date in April 2020. pic.twitter.com/qJN0Sn4gEx— James Bond (@007) 22 May 2019
Обстоятельства, при которых актер был травмирован, не уточняются. Отмечается, что премьера очередной серии бондианы, официальное название которой пока остается в тайне, состоится в соответствии с установленным ранее графиком - в апреле 2020 года.
Крэйг исполнил роль агента 007 в четырех последних фильмах бондианы. Помимо Крэйга суперагентами были Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан. В 25-м фильме про британского агента 007 роль противника Бонда исполнит Рами Малек, получивший в этом году "Оскара" в номинации "Лучший актер".