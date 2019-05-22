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Дэниела Крэйга прооперируют после получения травмы во время съемок бондианы

Съемки будут продолжаться в течение двух недель, когда актер будет восстанавливаться после операции
Дэниел Крэйг EPA/BRITTA PEDERSEN
Описание
Дэниел Крэйг
© EPA/BRITTA PEDERSEN

ТАСС, 23 мая. Британский актер Дэниел Крэйг, исполняющий роль агента 007, перенесет операцию на лодыжке после полученной травмы во время съемок 25-го фильма о Джеймсе Бонде на Ямайке. Соответствующее заявление опубликовано в среду в официальном Twitter картины.

"Дэниел Крэйг перенесет небольшую операцию на лодыжке в связи с полученной травмой во время съемочного процесса на Ямайке, - сказано в сообщении. - Съемки будут продолжаться в течение двух недель, когда Крэйг будет восстанавливаться после операции".

Обстоятельства, при которых актер был травмирован, не уточняются. Отмечается, что премьера очередной серии бондианы, официальное название которой пока остается в тайне, состоится в соответствии с установленным ранее графиком - в апреле 2020 года.

Крэйг исполнил роль агента 007 в четырех последних фильмах бондианы. Помимо Крэйга суперагентами были Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан. В 25-м фильме про британского агента 007 роль противника Бонда исполнит Рами Малек, получивший в этом году "Оскара" в номинации "Лучший актер".

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