Дэниела Крэйга прооперируют после получения травмы во время съемок бондианы

ТАСС, 23 мая. Британский актер Дэниел Крэйг, исполняющий роль агента 007, перенесет операцию на лодыжке после полученной травмы во время съемок 25-го фильма о Джеймсе Бонде на Ямайке. Соответствующее заявление опубликовано в среду в официальном Twitter картины.

"Дэниел Крэйг перенесет небольшую операцию на лодыжке в связи с полученной травмой во время съемочного процесса на Ямайке, - сказано в сообщении. - Съемки будут продолжаться в течение двух недель, когда Крэйг будет восстанавливаться после операции".