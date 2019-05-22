Система "Автодата" поможет ловить на дорогах автомобилистов, водящих после лишения прав

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Новый сервис перспективной платформы "Автодата" поможет выявлять людей, продолжающих управлять автомобилями даже после лишения водительских прав. Об этом в четверг сообщил ТАСС официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

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"Сервис предназначен для оперативного выявления наличия в регионе транспортных средств, собственники которых лишены водительского удостоверения, и определения возможного их местоположения", - сказал он.

Информация о нарушителях будет формироваться на основе данных операторов телематических и сервисных платформ, с камер фото- и видеофиксации, а также на основе данных ГИБДД об административных нарушениях.

Как пояснил Федосеев, анализ данных ГИБДД позволит выявить идентификационные номера автомобилей, владельцы которых лишены водительского удостоверения. Затем по данным координат этих машин будут определяться места их вероятных перемещений. Результатом станет актуальный список интересующих транспортных средств с указанием района их поиска (вероятного появления).

"При условии, что водитель не нарушает ПДД, вероятность его остановки в городе примерно равняется нулю. Бывает, что многих автолюбителей не останавливают месяцами и годами. Это "правило" также распространяется и на водителей, лишенных прав. Удостоворение отобрали, а он продолжает ездить, зная, что его не поймают, если он едет в общем потоке, соблюдая скорость. Сервис платформы "Автодата" позволит найти нарушителя и обратить на него внимание сотрудников МВД", - отметил официальный представитель "Автонет".

Потенциальным потребителем данного сервиса может стать МВД России.

Система "Автодата"

"Автодата" станет российской сервисной навигационно-телематической платформой, обеспечивающей формирование массива статистических и аналитических данных о колесных транспортных средствах, дорожной инфраструктуре и иной информации в транспортной сфере, в т.ч. связанной с логистикой людей и вещей. Предполагается внедрение платформы на федеральном уровне.

Создание платформы позволит сформировать массив "больших" данных автотранспортной сферы с момента выпуска в обращение до утилизации автомобиля, включая данные о функционировании бортовых систем, поведении водителя и взаимодействии с инфраструктурой, а также создаст цифровую среду для поддержки движения транспорта с различными степенями автоматизации по дорогам общего пользования.