Владелец косаток и белух из бухты Средняя заявил, что не намерен добровольно их выпускать

ТАСС, 23 мая. Владелец косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю. Об этом заявил в четверг гендиректор компании "Афалина", которой принадлежат животные, Алексей Решетов.

"Любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения меня права собственности, о каком выпуске идет речь? Животные - моя собственность. Решения о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь", - сказал Решетов.

В четверг Южно-Сахалинский городской суд начал рассмотрение по существу иска ряда зоозащитных организаций к Росрыболовству, Минсельхозу РФ и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух из бухты Средней. Истцы требуют признать бездействие Росприроднадзора в этой ситуации незаконным, а также обязать его безвозмездно изъять животных у коммерческих компаний и выпустить в естественную среду обитания. Также они просят признать незаконными ряд приказов Минсельхоза и Росрыболовства об утверждении допустимого объема косаток и белух в 2018 году, распределении квот на их вылов и утверждении планов рыболовства в культурно-просветительских целях. На предварительном заседании 19 апреля суд исключил из числа ответчиков Минсельхоз.

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