Владивосток стал беговой столицей России по итогам полумарафона "ЗаБег"

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая. /ТАСС/. Владивосток занял первое место по итогам соревнований между 18 городами - участниками Всероссийского полумарафона "ЗаБег". Об этом в четверг сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"По результатам соревнования между городами первое место в этом году занял Владивосток, который признан беговой столицей России - 2019. Владивосток набрал по всем трем критериям 35,49 балла, опередив на 0,8 балла Нижний Новгород, который стал вторым. Третье место занял объединенный полумарафон Углича и Ярославля", - говорится в распространенном сообщении. Баллы начислялись по показателям дистанции, которую преодолели все участники забега, средней скорости бега, соотношению участников к общему количеству жителей города.

Полумарафон "ЗаБег" состоялся в России 19 мая в третий раз. Во Владивостоке участие приняли более 3,5 тыс. человек, которые пробежали по четырем дистанциям от 2 км до 21 км. Всего в акции по всей стране приняли участие более 70 тыс. человек.