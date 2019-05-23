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Сбой произошел в работе YouTube

Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с трансляцией видео

ТАСС, 23 мая. Пользователи видеохостинга YouTube в ряде стран сообщают о сбое в работе сервиса в четверг. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

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Сообщения о сбое начали поступать около 02:10 мск. Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с трансляцией видео (73%), 14% не могут войти в свои аккаунты, еще 12% жалуются на некорректную работу сайта.

Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру, в том числе в США, Украине, Японии, Франции, Германии, Великобритании, Болгарии и Румынии. В России на работу видеохостинга больше всего жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Самары.

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ЯпонияУкраинаСШАРоссия
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