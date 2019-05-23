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Мексиканские власти заявили, что активность вулкана близ Мехико не угрожает населению

Ранее вулкан Попокатепетль выбросил столб пара с умеренным содержанием пепла

МЕХИКО, 23 мая. /ТАСС/. Активность вулкана Попокатепетль близ столицы Мексики в настоящее время не представляет угрозы для населения. Об этом сообщило в Twitter в среду вечером Управление гражданской обороны штата Мехико.

"Активность Попокатепетля остается в рамках, предусмотренных действующим уровнем угрозы [средним], - говорится в сообщении ведомства. - Сохраняется запрет на приближение к вулкану на расстояние менее 12 км".

Во вторник вулкан выбросил столб пара с "умеренным содержанием пепла" высотой около 3 км.

Попокатепетль, расположенный в 70 км от Мехико, ежедневно производит десятки, а иногда и сотни выбросов пепла, газов и пара. Колосс, достигающий высоты 5,42 км, входит в число самых крупных и активных на территории латиноамериканской страны.

В начале апреля национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Давид Леон исключил возможность мощного извержения Попокатепетля.

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