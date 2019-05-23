В Приморье выплатили более 800 тыс. рублей компенсаций при переходе на цифровое ТВ

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая. /ТАСС/. Власти Приморского края выплатили компенсацию расходов на приобретение и установку оборудования при переходе на цифровое телевидение в размере более 800 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяко на совещании в видеоформате по вопросу готовности регионов России к отключению от аналогового телевидения, информирует в четверг пресс-служба краевой администрации.

Как понять, что вы смотрите аналоговое ТВ, и перейти на цифровое вещание

"Компенсации составляют до 10 тыс. рублей - для жителей северных районов и до 8 тыс. рублей - для остальных приморцев. На сегодняшний день уже выплачено более 800 тыс. рублей. Всего в региональном бюджете на эти цели зарезервировано 12 млн рублей", - сказал Кожемяко.

Он также добавил, что в Приморском крае уже выполнено более 500 заявок от домохозяйств на установку спутникового оборудования вне зоны охвата цифровым вещанием. "Осталось подключить 29 комплектов - эту задачу мы выполним до конца мая", - отметил губернатор.

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в четыре этапа - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября. В Приморском крае аналоговое телевещание отключат 3 июня.