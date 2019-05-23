Суд отказал в ходатайстве Росрыболовства о прекращении дела по косаткам из бухты Средняя

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Южно-Сахалинский городской суд в четверг отклонил ходатайство представителей Росрыболовства о прекращении производства по иску зоозащитных организаций, требующих выпустить на волю косаток и белух из бухты Средняя в Приморском крае, передает корреспондент ТАСС.

Представлявший ведомство Алексей Панов заявлял, что судебный процесс не может продолжаться из-за неопределенности требований истцов. По его словам, "истцами выбран неверный способ защиты их прав, они не конкретизируют, какое конкретно было право граждан и истцов лично нарушено".

Юрист региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Наталья Лисицына возразила, что "любое незаконное изъятие части окружающей среды будет нарушать права граждан". При этом, напомнила она, закон "Об охране окружающей среды" позволяет общественным организациям защищать права граждан в этой сфере.

"Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства", - огласила судья Наталья Перченко.

Ранее суд отклонил ходатайство о возвращении иска зоозащитникам компании-отловщика "Белый кит".

В четверг Южно-Сахалинский городской суд начал рассмотрение по существу иска ряда зоозащитных организаций к Росрыболовству, Минсельхозу РФ и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух из бухты Средней. Истцы требуют признать бездействие Росприроднадзора в этой ситуации незаконным, а также обязать его безвозмездно изъять животных у коммерческих компаний и выпустить в естественную среду обитания. Также они просят признать незаконными ряд приказов Минсельхоза и Росрыболовства об утверждении допустимого объема косаток и белух в 2018 году, распределении квот на их вылов и утверждении планов рыболовства в культурно-просветительских целях. На предварительном заседании 19 апреля суд исключил из числа ответчиков Минсельхоз.