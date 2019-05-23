Кабмин одобрил продление соглашения о научном сотрудничестве с Евросоюзом

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Правительство России одобрило продление на пять лет соглашения с Европейским союзом о сотрудничестве в области науки и технологий. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте кабмина.

Соглашение, которое является договорно-правовой основой сотрудничества России и Евросоюза в научно-технологической сфере, было заключено в Брюсселе в ноябре 2000 года, после чего трижды продлевалось на пятилетний период.

"Подписанным распоряжением правительством Российской Федерации одобрено решение о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Российской Федерации и Европейским союзом о продлении действия соглашения на очередной пятилетний период", - говорится в пояснительной записке к документу.

В рамках соглашения проводятся совместные научные исследования, документ также предусматривает свободный доступ и совместное использование исследовательского оборудования, обмен научными и техническим кадрами, а также проведение различных мероприятий и обмен информацией о сфере сотрудничества.

"Новое соглашение, в случае его подписания, будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества в области науки и технологий между Россией и Евросоюзом", - отметили в кабмине.