Матвиенко направила приветствие участникам Евразийского медиафорума

АЛМА-АТА, 23 мая. /ТАСС/. Евразийский медиафорум, который в четверг открылся в Алма-Ате, вносит значительный вклад в сохранение и развитие свободы слова. Об этом говорится в приветственном слове участникам форума председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

"Евразийский медиафорум традиционно объединяет представителей крупнейших средств массовой информации, авторитетных международных экспертов в сферах политики, экономики, науки, культуры и других. В центре внимания участников форума самые острые проблемы современности. В 2019 году вам предстоит рассмотреть вопросы поиска новых моделей развития мира, кризиса потребления, цифровой реальности масс-медиа, а также глобального кризиса доверия", - отмечается в приветственном слове Матвиенко, которое зачитал председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

Матвиенко выразила уверенность, что весомое и компетентное мнение XVI Евразийского медиа форума по этим актуальным вопросам будет услышано далеко за пределами Евразийского региона.

"Вы выполняете и другую важную миссию, внося значительный вклад в сохранение и развитие подлинной свободы слова в мировом масштабе. Ведь в условиях глобализации независимость СМИ - это независимость не только от государственной власти, но и от мировой медийной власти крупнейших медиакорпораций и формируемого ими взгляда на происходящие в мире события. Сегодня как никогда важны альтернативы глобальному информационному мейнстриму, так как именно многообразие мнений гарантирует базовое право человека на свободный доступ к информации", - подчеркивается в приветственном слове председателя Совета Федерации РФ.

Евразийский медиафорум проходит в Алма-Ате с 22 по 24 мая. Его тема "Мир сегодня: Трансформация реальности?". На повестке дня - обсуждение процесса деглобализации, кризиса потребления, цифровизации медиа-сферы, а также возможностей развития и вызовов, сопряженных с новыми технологиями и искусственным интеллектом.