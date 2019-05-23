Реставрация Астраханского кремля завершится в 2021 году

АСТРАХАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Реставрация памятника федерального значения - Астраханского белокаменного кремля XVI века, которая продолжается уже более 10 лет, завершится в 2021 году. В обновление главной достопримечательности Астрахани вложено уже более 3 млрд рублей, сообщил ТАСС руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области Алексей Агеев.

14 мая министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе совещания с участием президента России Владимира Путина в Астраханской области сообщил, что многолетняя реставрация астраханского кремля находится в завершающей стадии: отреставрировать осталось последний объект - Троицкий собор. Также Мединский заметил, что проект полностью обеспечен финансированием.

"Полномасштабные реставрационные работы начались на территории Астраханского кремля в 2005 году. За этот период был сделан огромный объем работ - выполнена реконструкция сетей кремля (канализация, водопровод, электропроводка и т. д.), проведена реставрация практически всех объектов кремля, в том числе колокольни, Успенского собора, стен по всему периметру комплекса. Кремль преобразился. Всего в период с 2005 года в реставрацию Астраханского кремля было вложено более 3 млрд рублей", - сказал Агеев.

По его словам, реставрация последнего объекта - Троицкого собора (состоит из трех церквей, расположенных на одном подклете: Троицкой, Сретенской, Введенской и двух Трапезных палат) уже выполнена на 50-60%. В частности, усилен фундамент, частично укреплены стены, обновлена кровля. Осталось провести работы в главной церкви комплекса, а также отреставрировать фасады и интерьеры. "Объект большой и сложный. По решению Минкультуры РФ, работы будут выполняться в 2019, 2020 и 2021 годах - за этот период планируется полностью завершить реставрацию", - добавил Агеев.

Реставрация не влияет на режим работы комплекса - в мае Астраханский кремль открыл свой очередной летний туристический сезон. Гостям можно посещать практически все объекты, интерес вызывает и сама история создания кремля.

Кирпич из столицы Золотой Орды

Изначально крепость была деревянной и располагалась в степи, но позже по приказу Ивана Грозного началось возведение его каменных стен и башен на острове посреди Волги. В итоге к 1589 году было построено восемь боевых башен (сейчас сохранены только семь) и 1,5 тыс. м зубчатых кремлевских стен. Как рассказала ТАСС заведующая отделом по науке и экспозициям филиала "Историко-архитектурный комплекс "Астраханский кремль" Галина Карнаухова, строился кремль из татарского кирпича: его привозили с развалин столицы Золотой Орды - города Сарай-ал-Махруса (располагался примерно в 130 км севернее современной Астрахани).

"Это объяснимо, вблизи не было леса и невозможно было обжигать свой кирпич. Поэтому Астраханский кремль имеет стены из кирпича, который появился задолго до строительства самой крепости. Материал на 300 лет старше самого сооружения", - заметила Карнаухова.

Татарский кирпич, или плинфа, был квадратной формы и имел темно-вишневый, красный и желтый цвет, поэтому изначально Астраханский кремль был пестрым. Материал отличался особой прочностью. Кроме того, при строительстве применялись известные на Руси технологии засыпки отдельных участков стен "хрящом" - битым кирпичом. Именно поэтому пушечные ядра застревали в стенах, а не отлетали от них.

70% кремлевских стен сохранились и до настоящего времени, но золотоордынская плинфа надежно спрятана за реставрационным кирпичом, который позже еще и побелили - в результате сейчас Астраханский кремль - белоснежный. Толщина его стен в некоторых местах превышает 5 м. Существует мнение, что именно в мощных кремлевских стенах есть потайные коридоры и лабиринты.

Усыпальница грузинских царей

"Сердце" кремля - кафедральный пятикупольный собор Успения Пресвятой Богородицы. Его высота 75 м - это один из крупнейших и красивейших храмов России. Есть предание, что император Петр Первый, увидев впервые этот храм, воскликнул: "Нет более лепотного храма во всем государстве". И позже приказал выстроить в Санкт-Петербурге собор по подобию Успенского собора Астраханского кремля.

Успенский кафедральный собор имеет два уровня: верхнее строение - храм Успения Пресвятой Богородицы предназначен для праздничных богослужений, нижнее - это церковь Сретенья Иконы Владимирской Божьей Матери. В нижнем храме также находится и усыпальница духовенства. Кроме видных деятелей православной церкви, здесь покоятся грузинские цари Вахтанг VI и Теймураз II.

"Важный вклад и для Грузии, и для России внес Вахтанг VI. Здесь были созданы все условия для комфортной жизни этого политика, ученого. Он был похоронен по-царски. Теймураз II скончался по дороге в Грузию и его тоже решили похоронили здесь. Поэтому Успенский собор имеет еще и важное миротворческое значение", - уточнила Карнаухова.

Еще одна уникальная архитектурная деталь храма - лобное место. Причем, на нем никогда никого не казнили - это бы расценивалось как убийство на пороге храма. Лобное место чаще использовалось в качестве трибуны. "В настоящее время лобное место сохранилось только в Москве и в Астрахани, но наше самое крупное. Его диаметр 15,5 м, и высота значительная", - заметила Карнаухова.

"Падающая" башня

Венчает главные ворота кремля Пречистенская колокольня, построенная в 1910 году. Примечательно, что это третья колокольня на этом месте, две предыдущие были снесены из-за сильного наклона, трещин и разрушений.

"Астраханский кремль построен на бугре, который имеет сложное тектоническое происхождение, суглинистые почвы, близкое залегание вод. Поэтому все крупные сооружения уязвимы. Некоторое время и эта колокольня была в аварийном состоянии, был наклон. Но были приглашены итальянские архитекторы из Пизы, был укреплен фундамент, и наклон остановился. Сейчас он составляет 52 см от своей оси", - обратила внимание Карнаухова.

Колокольня Астраханского кремля - это второе по высоте колокольное сооружение России. Ее высота 80 м. Почти на самом верху расположены главные астраханские часы, сделанные питерской фабрикой часов Винтера. Им примерно 160 лет. Главная уникальность часов - сохранившийся музыкальный барабан, который исполняет две мелодии, в том числе "Славься, святая Русь" из оперы Михаила Глинки "Иван Сусанин".

По словам Карнауховой, именно в астраханском кремле зарождалась российская дипломатия, уважение ко всем религиозным конфессиям. Астраханский кремль так никто и не смог завоевать. Сегодня неприступная российская крепость открыта для посещения: кремль ежегодно посещают около 1 млн туристов. Завершение реставрационных работ, считают в министерстве культуры и туризма региона, будет способствовать росту турпотока и интереса к Астраханской области в целом.