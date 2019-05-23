Аномальная жара настигла северные районы Китая

ПЕКИН, 23 мая. /ТАСС/. Аномальная для конца мая погода установилась в северных районах Китая. Метеорологи говорят, что в этом году жара наступила раньше обычного срока.

С четверга по субботу на этой неделе столбик термометра на севере и северо-востоке страны поднимется до 37 градусов, а в Пекине, провинциях Хэбэй (север КНР), Хэнань (Центральный Китай) и Шаньдун (восток страны) и превысит отметку в 40 градусов.

Как сказал синоптик Метеорологического центра Китая Чэнь Тао, слова которого в четверг приводит газета China Daily, "текущая волна тепла продлится не слишком долго и затронет не так много китайских провинций". Однако, уточнил он, "погода может представлять угрозу для сельского хозяйства и лесов". "Майская жара может негативно сказаться на росте пшеницы, - пояснил метеоролог. - Также есть угроза возникновения лесных пожаров".

В опубликованном на сайте Метеорологического управления заявлении сказано, что в этом году аномальное тепло наступило раньше по сравнению с предыдущими годами. Ведомство рекомендует жителям северных и северо-восточных районов остерегаться жары и проводить меньше времени под палящим солнцем. В сообщении отмечается, что такая погода продлится до понедельника, после чего на севере и северо-востоке КНР ожидаются осадки.

Майское пекло лишь небольшая "тренировка" перед предстоящей жарой, пик который приходится на так называемый период "футянь", что в переводе на русский означает три самые знойные декады лета. Ожидается, что в этом году "футянь" наступит 12 июля и продлится до 20 августа.