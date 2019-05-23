Между Севастополем и Ялтой в 2019 году будут курсировать две "Кометы

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Два судна на подводных крыльях "Комета 120М" планируется запустить на маршруте между Севастополем и Ялтой в навигацию 2019 года, сообщила ТАСС и.о. замгубернатора Севастополя Мария Литовко.

Ранее сообщалось, что спуск первой "Кометы 120М" на воду прошел в Севастополе летом 2018 года. Два месяца судно, на тот момент - единственное, курсировало с загрузкой почти 100%. Концерн "Калашников", который реализует проект организации регулярных морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне совместно с судостроительным заводом "Вымпел" по поручению президента РФ Владимира Путина, планировал спустить на воду новые "Кометы" и поставить их на линии вдоль Крымского полуострова.

"[С началом навигации] стартуют две "Кометы", обе на маршруте Севастополь - Ялты", - сказала Литовко.

Она уточнила, что с запуском следующих судов также планируется открыть маршрут от Севастополя до Евпатории и две линии между портами Республики Крым.

Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк ранее сообщал ТАСС, что рейсы "Кометы" в этом году стартуют с 1 июня.

Первая "Комета 120М" построена на заводе "Вымпел" в Рыбинске. Судно берет на борт 120 пассажиров, экипаж составляет пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев его скорость достигает 35 узлов (около 65 км/ч). Судно может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания.