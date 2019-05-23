Прокуратура начала проверку гимназии в Перми, где занизили проходной балл для мальчиков

ПЕРМЬ, 23 мая. /ТАСС/. Прокуратура Пермского края организовала проверку гимназии № 4 города Перми, где установили разные проходные баллы в первый класс для мальчиков и для девочек. Об этом ТАСС в четверг рассказали в ведомстве.

В среду 22 мая в местных СМИ появилась фотография выписки из решения приемной комиссии гимназии, где указано, что вступительный балл в первый класс для мальчиков ниже, чем для девочек. "Проверку информации организовали. Будут запрошены локальные акты гимназии о приеме в первый класс, опрошено руководство учреждения. После изучения ситуации будет дана правовая оценка, в случае выявления нарушений прав учащихся на доступное и бесплатное общее образование будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказала собеседница агентства.

Проверку организовал и департамент образования администрации города Перми, при этом пояснив, что обязательным вне зависимости от пола является прием детей, закрепленных за конкретной территорией. Со ссылкой на директора городского психологического центра Ольги Ткачевой в департаменте сообщили, что в гимназических учреждениях девочек действительно больше. Ситуацию на контроль взяла и уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

Осенью 2018 года гимназия № 4 города Перми стала известна после того, как руководство образовательного учреждения запретило ходить на занятие девочке из-за покрашенных в розовый цвет волос.