Минкультуры поручило регионам предложить меры по поддержке волонтерского движения

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в ходе проходящего в четверг заседания в рамках координационного совета по культуре в Новосибирске поручила региональным властям в течение двух недель подготовить предложения по поддержке волонтерского движения.

"Давайте мы в решение координационного совета включим такое поручение регионам: подумайте в течение двух недель, предложите какие-то направления поддержки волонтёрского движения, с учетом того опыта, который есть у каждого из вас. Уверена, что вы этой работой занимаетесь, и сейчас мы речь ведем о том, чтобы скоординировать на уровне субъекта всех, кто занимается этим движением", - сказала Ярилова.

Кроме того она поставила задачу создать в каждом регионе совет по развитию добровольчества и волонтёрского движения, который должен возглавить вице-губернатор, а также выявить общественных лидеров такого движения.

"Это общественные деятели, общественный доброволец, который возглавляет это движение в регионе, и вот с ним вам тоже нужно установить контакт. Те регионы, которые не увидят таких лидеров добровольческого движения - мы готовы рассматривать и обсуждать ваши предложения", - отметила замминистра.