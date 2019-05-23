В список ЮНЕСКО не попали пляжи Нормандии, на которые высаживались союзники в 1944 году

ПАРИЖ, 23 мая. /ТАСС/. ЮНЕСКО не будет рассматривать заявку французских властей на включение в Список объектов всемирного наследия пляжи в Нормандии, где 6 июня 1944 года высадились союзные войска. Об этом сообщает AFP .

"Комитет всемирного наследия решил приостановить оценку объектов, связанных с недавними конфликтами, в ожидании более глубокой оценки этой темы, результаты которой ожидаются в 2020 году", - приводит агентство заявление организации. В ЮНЕСКО уточнили, что комитет вернется к оценке нормандских пляжей не раньше 2021 года.

Министерство культуры Франции на протяжении долгих лет не оставляет попытки увековечить в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО Омаха-бич и другие пляжи, где производилась высадка союзников. Нынешняя заявка была подана еще в январе 2018 года. Как отмечает агентство, международная организация еще ни разу не вносила в Список всемирного наследия места военных сражений.

Новость огорчила французские власти, учитывая, что в этом году планируется отметить 75-ю годовщину исторической высадки войск. Председатель ассоциации регионов Франции, экс-министр обороны Эрве Морен заявил, что сообщение о переносе рассмотрения заявки на два года "весьма оптимистично". "20 лет усилий со стороны региона, огромный вклад людей", - заявил он, говоря о проделанной административной работе.

По его словам, внесение в соответствующий список ЮНЕСКО того или иного объекта помимо прочего является хорошим стимулом для туристов. "На 10-15% возрастает поток", - напомнил Морен, уточнив, что сейчас 15% от общего турпотока составляют именно те, кто посещают различные мемориалы.