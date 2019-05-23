СПЧ проведет спецзаседание комиссии по СМИ в связи с увольнениями в "Коммерсанте"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 28 мая проведет заседание постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов, посвященное ситуации с увольнением журналистов "Коммерсанта".

Об этом сообщил в четверг глава Совета Михаил Федотов.

"На следующей неделе во вторник будет специальное по этой теме заседание нашей постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов. Мы будем приглашать к участию в заседании и представителей издательского дома "Коммерсантъ", и самих журналистов", - сказал он журналистам.

Комиссию возглавляет главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев.

Федотов отметил, что, судя по информации из СМИ, вопрос с увольнениями в газете "очень непростой и совершенно не однозначный". На вопрос о том, не могло ли руководство издания занять более гибкую позицию, глава СПЧ подчеркнул, что "диалог лучше, чем монолог". "Здесь всегда есть возможность найти компромиссное решение", - заключил Федотов.

Глеб Черкасов, занимавший пост заместителя главного редактора издания, сказал ТАСС, что готов прийти на заседание, если получит приглашение.

Гендиректор, главред газеты Владимир Желонкин сообщил ТАСС, что пока не получил приглашение на заседание комиссии.

Увольнения в "Коммерсанте"

20 мая стало известно об увольнении специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова из газеты "Коммерсантъ". Журналисты сообщили, что это решение связано с опубликованной в апреле заметкой о возможной смене председателя Совета Федерации.

В свою очередь гендиректор издательского дома "Коммерсантъ" Владимир Желонкин сообщил, что увольнение было связано с нарушением журналистами редакционных стандартов. После увольнения двух журналистов заместитель главного редактора газеты "Коммерсантъ" Глеб Черкасов и ряд ведущих журналистов отдела политики написали заявления об уходе из-за несогласия с этим решением. Желонкин уточнил ТАСС, что заявления подписаны всем 11 журналистам.

Представитель акционера издательского дома "Коммерсантъ" Алишера Усманова сообщил, что бизнесмен не вмешивается в редакционную политику, не принимал решений об увольнении сотрудников издания и узнал о них из сообщений прессы.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 22 мая прокомментировала ситуацию в издании и заявила, что не имеет никакого отношения к увольнению журналистов, "никому не звонила, не давила". Она выразила сожаление в связи с тем, что "столь авторитетное и уважаемое издание оказалось в такой ситуации", и отметила, что не обижается на авторов заметки.