Центр профобразования авиационного кластера Ростеха откроют на базе предприятия в Уфе

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Центр профессионального образования авиационного кластера Ростеха для подготовки специалистов рабочих профессий машиностроительной отрасли откроют на базе уфимского ПАО "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ОДК-УМПО, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК). Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ОДК.

Вопросы о ходе создания данного центра обсуждались в ходе визита индустриального директора авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолия Сердюкова на уфимское предприятие.

"Госкорпорация "Ростех" стремится не только нанимать, но и воспитывать высококвалифицированных профессионалов для предприятий отрасли: рабочих, экономистов, снабженцев, управленцев. Создание образовательного центра на базе ПАО "ОДК-УМПО" - пилотный проект, опыт которого в дальнейшем предполагается масштабировать в других городах присутствия корпорации", - приводит пресс-служба слова Сердюкова.

Как уточнили в ОДК, во время обучения в центре учащиеся будут уделять около 30% времени теории, а 70% будет отдано практике. Акцент сделают на работу на оборудовании, используемом в реальном цикле производства.

Преподаватели и мастера центра прошли обучение в образовательном центре BBW в Германии по направлениям "Обработка металлов резанием" и "Мехатроника". На базе центра планируется обучать порядка 2 тыс. человек в год.