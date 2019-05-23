Университет "Сириус" начнет набор студентов через три года

ХАБАРОВСК, 23 мая. /ТАСС/. Научно-технологический университет на базе образовательного центра "Сириус" начнет набор студентов через три года, сообщила в четверг руководитель центра, сопредседатель центрального штаба ОНФ, член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева на встрече с победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников в Хабаровске.

"Мы сейчас открываем университет "Сириус", открываем первые программы, и года через три он будет уже производить собственный набор", - сказала Шмелева.

Она уточнила журналистам, что с 2019 года университет начал сетевые программы для студентов, обучение прошли свыше 500 человек. В самом центре открываются резиденции крупных компаний, в том числе "Яндекса", "ВКонтакте", "Биокада", "РЖД". "Это те компании, которые развивают либо IT-продукты, либо биотехкластер, и уже сегодня у нас есть успешные примеры трудоустройства и стажировок", - сказала Шмелева.

По данным образовательного центра "Сириус", университет продолжит логику развития центра, даст возможность сильным школьникам и студентам развивать свои таланты в передовых лабораториях под руководством ведущих ученых, создаст условия для подготовки новых педагогических кадров. Проекты университета будут ориентированы на стратегию научно-технологического развития России.

Образовательный центр "Сириус" создан на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.