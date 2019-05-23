Минпросвещения взяло на контроль ситуацию в Перми, где мальчикам занизили проходной балл

Ранее в местных СМИ появилась фотография выписки из решения приемной комиссии гимназии, где указано, что вступительный балл в первый класс для мальчиков ниже, чем для девочек.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ взяло на контроль проверку инцидента в Перми, где был занижен проходной балл для мальчиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Министерство связалось с региональными органами управления образованием, и вся информация о приемной кампании образовательной организации в Перми будет детально проверена", - говорится в сообщении министерства.

Там отметили, что доступ к общему образованию закреплен законом об образовании в Российской Федерации. "Прием в первый класс проходит по заявлениям родителей. Школы принимают в первую очередь тех, кто проживает на закрепленной за школой территории, и только отсутствие мест в таковой может послужить отказом и предоставлением ребенку места в другой школе", - сообщили в пресс-службе.

Директор гимназии №4 отметила, что вступительные баллы для мальчиков снижаются не первый год.

"Мы это делаем много лет, выравниваем так гендерное соотношение в классе, регулируем набор, потому что гимназия у нас гуманитарная и девочек всегда приходит, как правило, больше, чем мальчиков. Мы ничего не нарушили, прием осуществляется в соответствии с документами", - сказала Татьяна Дьякова.

По словам Дьяковой, проходные баллы устанавливаются только для тех, кто поступает на свободные места после обучения в подготовительной школе при гимназии, поскольку желающих поступить каждый год много. Директор пояснила, что мальчики в шесть-семь лет показывают более скромные результаты, чем девочки, обучение в этом возрасте им дается сложнее. По мнению директора, если бы учреждение установило одинаковый проходной балл для всех, то девочек в классе оказалось гораздо больше, что, по мнению психологов, может повлиять на воспитательный процесс.

В департаменте образования администрации Перми пояснили, что учреждение вправе устанавливать свои правила при зачислении на "свободные места", которые прописаны в локально-нормативном акте. Тем не менее департамент проведет свою проверку вместе с прокуратурой Пермского края и уполномоченным по правам ребенка в регионе Светланой Денисовой.

Осенью 2018 года гимназия № 4 города Перми стала известна после того, как руководство образовательного учреждения запретило ходить на занятие девочке из-за покрашенных в розовый цвет волос.

В новость были внесены изменения (11:36 мск) - добавлен комментарий директора гимназии.