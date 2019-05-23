Песков: Би-би-си не обращалась за разрешением на использование образа Путина

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Британская телерадиокорпорация Би-би-си (BBC) не запрашивала у Кремля разрешение на использование образа президента РФ Владимира Путина в своей новой программе. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, [авторы программы] не обращались к нам", - сказал он.

Ранее канал ВВС Two анонсировал шоу, ведущим которого будет анимированный персонаж, называющий себя Владимиром Путиным. В рамках программы этот виртуальный шарж на Путина будет проводить интервью с приглашенными гостями. В анонсе он заявляет о намерениях занять первое место среди телешоу в британских чартах.

Использование образа президента России в телешоу - не первый опыт. В частности, в РФ с 1994 по 2002 год выходила в эфир серия программ "Куклы", где известные политики и бизнесмены были представлены в карикатурных образах.