В российских школах могут ввести должность замдиректора по безопасности

КРАСНОЯРСК, 23 мая. /ТАСС/. МВД России предлагает ввести в школах должность заместителя директора по безопасности образовательного процесса. Об этом на на XV Всероссийском специализированном форуме "Современные системы безопасности - Антитеррор" в Красноярске сообщил первый замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов.

"В последнее время фиксируется повышенный интерес несовершеннолетних к новому движению, которое пропагандирует насилие в школах, имею ввиду так называемый school shooting. Стандартных мер безопасности, таких как установка видеонаблюдения, рамок металлоискателей, привлечение охранного предприятия, уже недостаточно. Способствовать решению данной проблемы могло бы введение в школах заместителя директора по безопасности образовательного процесса", - сказал Морозов.

По его словам, примеры типовых должностных инструкций для новой должности уже разосланы главам регионов.

Форум "Современные системы безопасности - Антитеррор" проходит в Красноярске 22-23 мая, в рамках него проходит научно-практическая конференция, посвященная вопросам противодействия идеологии терроризма.