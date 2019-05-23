Как провести время с детьми в парке "Этномир"

Что делать в этнографическом парке-музее юным посетителям - на выходных или целое лето

Если бы машина времени существовала, изучать историю и географию было бы намного интереснее. Но не стоит жалеть, что это изобретение работает только в научно-фантастических романах: посетители этнографического парка-музея "Этномир" могут совершить путешествие сквозь время и пространство, познакомиться с культурой, бытом и историей разных народов. Изучать историю и географию в интерактивной форме гораздо увлекательнее. Поэтому сотрудники парка проводят экскурсии, которые интересно слушать и детям, и взрослым. Неспешная прогулка по улице Мира, где расположились дома павильона "Вокруг Света", принесет много открытий. Как жили люди 100 лет назад? Чем отличается быт индийца от быта этруска? И как построить вигвам? Выходные c родителями и школьные экскурсии "Этномир" - прекрасное место для семейного отдыха. Национальная кухня, аутентичная атмосфера этнических отелей, познавательные программы и развлечения для посетителей вне зависимости от возраста - все это сделает семейные выходные незабываемыми. Для школьных групп разработаны специальные туры, которые включают в себя экскурсионную программу и различные мастер-классы. В "Этномире" можно расписать платок, свалять пару валенок, испечь настоящий тульский пряник и научиться делать многое другое своими руками. Посмотреть все за одни выходные очень сложно, поэтому в этнографическом парке работают детские лагеря и летние школы.

Детские лагеря В "Этномире" регулярно организуют смены для школьников от 7 до 15 лет, которые длятся от недели до 12 дней. У каждой смены есть своя тематика - от изучения робототехники до развития туристических навыков. Для тех, кто интересуется историей и культурой разных стран, действует программа "ЭтноМИРная история": в течение недели дети знакомятся с великими достижениями стран мира и ключевыми событиями их истории, а также с обычаями и укладом жизни разных народов. Каждый день - новая, неизведанная страна. Для самых продвинутых в "Этномире" действует курс по блогингу "Этномиссия". Специалисты лагеря помогут завести блог в разных социальных сетях, научат основам фото- и видеосъемки и монтажа. "Путешествие в будущее. Мир 22 века" - инженерно-техническая смена для юных гиков. Ребят ждут занятия по программированию, 3D-моделированию и робототехнике. Все знания подаются в игровой форме, а в конце смены каждая команда должна будет показать свое изобретение. Летний лагерь "Город будущего" поможет начинающим архитекторам и урбанистам попробовать себя в деле и спроектировать первую модель городского пространства под руководством экспертов Российского союза архитекторов. "Путь следопыта" - это захватывающее приключение длиной в неделю. За одну смену ребята получат полезные навыки спортивного ориентирования, научатся разводить костер и узнают, как правильно вести себя в лесу. Лагерь "Автостопом по галактике" понравится всем, кто грезит о космических полетах и экспедициях к дальним планетам. У ребят будет возможность пообщаться с настоящими космонавтами. В гости к ребятам приедут эксперты госкорпорации "Роскосмос". Они научат детей наблюдать в телескоп за Луной, ближайшими планетами Солнечной системы и звездами, а также расскажут о запуске ракет и проведут курс по ракетомоделированию.

Летние школы Парк "Этномир" уже много лет готовит специальные летние программы для детей совместно с МГИМО и МГУ им. М. В. Ломоносова. С детьми работают высокопрофессиональные педагоги и опытные координаторы, владеющие иностранными языками. Команда лагеря провела более 70 смен. "Открываем Россию вместе" Это уникальная программа для детей из других стран, которые интересуются русским языком и культурой. Международная летняя школа поможет ближе познакомиться с традициями и обычаями народов, населяющих Россию. Программа лагеря проводится на английском языке. International School Для тех, кто хочет погрузиться в языковую среду, не выезжая за рубеж, "Этномир" совместно с Московским государственным лингвистическим университетом разработал специальную программу. Ее отличительные особенности - мультинациональный подход к изучению языков и упор на практические занятия, которые проходят в интерактивной форме. "Научная смена в Этномире" Программа имеет химико-биологическую направленность и ориентирована на юных любителей науки. Методика обучения расширяет кругозор и знакомит с основными методами исследования, а также помогает получить навыки работы над настоящими научными проектами в сфере зоологии, ботаники, энтомологии и аналитической химии. "Школа молодых дипломатов" Летняя смена для старшеклассников под эгидой МГИМО проводится в "Этномире" уже второй год. Неформальная атмосфера поможет в изучении языка, а преподаватели расскажут о секретах дипломатической службы. Также предусмотрены занятия по ораторскому мастерству и искусству ведения переговоров. Школа "Этномир" В 2020 году в этнографическом парке-музее планируют открыть собственную общеобразовательную школу. Выглядит здание необычно: фасад окрашен в цвет моря, а оригинальный рельеф стен изображает хижины племен Австралии и Океании. В школе будут обучаться дети с первого по одиннадцатый класс, всего она сможет вместить около 300 учеников.