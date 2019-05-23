Кириенко наградил победителей студенческого кубка по менеджменту "Управляй"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Победители студенческого кубка по менеджменту "Управляй" получили в четверг награды из рук первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

"Хочу вас поздравить, это очень важная победа, вы взяли на себя ответственность за принимаемые в ходе соревнований решения и победили", - сказал Кириенко, обращаясь к победителям.

По его словам, задания, которые решали участники в ходе соревнований, "процентов на 90 соответствовали тем вызовам и тем решениям", которые управленцам приходится принимать в реальной жизни.

"Кубок "Управляй" отличается от многих других проектов, потому что здесь требуются от участника не только знания. Здесь требуется готовность принимать на себя ответственность. И мне кажется, что это самый важный опыт для вас", - сказал Кириенко.

В пресс-службе автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" сказали, что победителями кубка стали десять человек. Они получат гранты в размере 500 тыс. рублей на обучение в любом вузе страны, а также недельную стажировку в российских компаниях, работающих в Гонконге.

О конкурсе

Кубок по менеджменту "Управляй" входит в платформу "Россия - страна возможностей". Состязания проходят в формате бизнес-игры для студентов в возрасте от 18 до 25 лет, заявки для участия в проекте подали более 30 тыс. человек.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.