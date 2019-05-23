Власти Екатеринбурга не готовы вычеркнуть сквер из опроса по месту строительства храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Перечень площадок для возведения храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, которые будут вынесены на общегородское голосование, будет сформирован до следующей недели. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский на встрече со сторонниками возведения храма в четверг.

Президент России Владимир Путин 16 мая заявил о необходимости провести опрос горожан по вопросу строительства храма Святой Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга из-за протестов горожан. С 20 мая администрация города собирает предложения жителей Екатеринбурга по вариантам новых площадок для возведения храма. В ближайшее время депутаты городской думы должны определить формат и детали общегородского голосования

"До следующей недели попробуем сформировать перечень площадок", - сказал глава города, добавив, что на голосование будет вынесено шесть-семь участков для возможного строительства храма.

При этом он отметил, что не готов вычеркивать сквер на Октябрьской площади, в защиту которого проходили несанкционированные акции, из перечня возможных площадок под строительство храма. "Я не готов вычеркивать площадку из шорт-лист для голосования", - сказал Высокинский, добавив, что вычеркивание этой площадки из шорт-листа может оказать влияние на результаты опроса.