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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга не готовы вычеркнуть сквер из опроса по месту строительства храма

По мнению мэра Александра Высокинского, исключение сквера на Октябрьской площади из шорт-листа может повлиять на результаты голосования горожан
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на встрече со сторонниками возведения храма Дмитрий Никитенко/ТАСС
Описание
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на встрече со сторонниками возведения храма
© Дмитрий Никитенко/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Перечень площадок для возведения храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, которые будут вынесены на общегородское голосование, будет сформирован до следующей недели. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский на встрече со сторонниками возведения храма в четверг.

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Президент России Владимир Путин 16 мая заявил о необходимости провести опрос горожан по вопросу строительства храма Святой Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга из-за протестов горожан. С 20 мая администрация города собирает предложения жителей Екатеринбурга по вариантам новых площадок для возведения храма. В ближайшее время депутаты городской думы должны определить формат и детали общегородского голосования

"До следующей недели попробуем сформировать перечень площадок", - сказал глава города, добавив, что на голосование будет вынесено шесть-семь участков для возможного строительства храма.

При этом он отметил, что не готов вычеркивать сквер на Октябрьской площади, в защиту которого проходили несанкционированные акции, из перечня возможных площадок под строительство храма. "Я не готов вычеркивать площадку из шорт-лист для голосования", - сказал Высокинский, добавив, что вычеркивание этой площадки из шорт-листа может оказать влияние на результаты опроса.

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История Екатерининского собора в Екатеринбурге

22 мая ВЦИОМ опубликовал результаты собственного опроса екатеринбужцев по вопросу строительства храма на Октябрьской площади, согласно которому 58% считают горожан считают, что храм должен быть построен в другой части города. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил исключить строительство собора в сквере в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от 2 до 15 суток арестованы 33 участника акций. Собор Святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКуйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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