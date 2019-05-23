В Минприроды настаивают на необходимости спасения косаток и белух из "китовой тюрьмы"

Ранее в четверг гендиректор одной из компаний-отловщиков "Афалина" Алексей Решетов заявил, что животные являются его собственностью, и он не намерен добровольно отпускать их на волю.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Позиция Минприроды РФ в отношении косаток и белух в Приморье, которых гендиректор компании по отлову не хочет выпускать на волю, остается неизменной: животных необходимо спасти, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства.

"Позиция Минприроды России остается неизменной. Животных нужно спасти. Заявления третьих лиц оставим без комментариев", - сообщили в пресс-службе.

Ситуация с косатками и белухами в Приморье

В центре передержки в бухте Средняя содержались 11 выловленных для продажи в Китай косаток и 90 белух. Три белухи пропали, позже стало известно об исчезновении одной косатки. Было возбуждено уголовное дело в связи с незаконным выловом биоресурсов.

Следственное управление СК по Приморскому краю сообщало, что в период с июля по сентябрь 2018 года по выданным разрешениям было выловлено 12 косаток и 90 белух. Однако 11 особей косаток были детенышами и относились к транзитному подвиду, занесенному в Красную книгу Камчатского края, 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них были младше одного года.

Законодательством РФ запрещено отлавливать группы китообразных, в которых замечены детеныши с сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности. Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Росприроднадзором и Россельхознадзором выявили нарушения при выдаче разрешений на отлов, а также при содержании белух и косаток.