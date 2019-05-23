СПЧ хочет законодательно запретить владельцам СМИ вмешиваться в редакционную политику

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Глава постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев предлагает прописать в законе о СМИ запрет для владельца медиа на вмешательство в работу редакции.

"Мое будет предложение обратиться в Госдуму, проработать с депутатами и внести в закон о СМИ статью о том, что такое владелец СМИ. Там должно стоять, что владелец СМИ не может вмешиваться в работу редакции", - сказал он журналистам.

Гусев уточнил, что сейчас закон о СМИ запрещает вмешательство в дела редакции только учредителя, но не владельца.

Он уточнил, что данная инициатива может быть передана депутатам в самое ближайшее время.