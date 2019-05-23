Путин отметил высокую миссию Лихачевских чтений в укреплении гуманитарного сотрудничества

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIX Международных Лихачевских научных чтений, отметив значимость этого события в жизни Санкт-Петербурга и всей страны. Текст приветствия опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Отмечу, что в работе форума традиционно принимают участие известные ученые и политики, деятели культуры и искусства, представители СМИ. Их содержательные доклады и подчас острые дискуссии неизменно вызывают широкий общественный резонанс, служат делу развития идей Дмитрия Сергеевича Лихачева, которые и сегодня не утратили своей актуальности", - говорится, в частности, в послании.

Глава государства также отметил высокую миссию Лихачевских чтений, "нацеленную на укрепление гуманитарного сотрудничества, упрочение дружбы и взаимопонимания между людьми".

Международные научные чтения в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов проходят ежегодно. Государственный статус "Международных Лихачевских научных чтений" был придан им указом президента РФ "Об увековечении памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева" № 587 от 23 мая 2001 года.