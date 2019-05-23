Эксперты выяснили, как часто российские туристы ездят в Санкт-Петербург

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, как часто россияне приезжают в Санкт-Петербург. Согласно результатам исследования, девять из 10 путешественников хотя бы раз в жизни бывали в этом городе.

Почти треть пользователей сервиса (30,6%) бывали в Санкт-Петербурге больше пяти раз, 28,5% посещали город от трех до пяти раз, а 40,9% - один-два раза.

Половина опрошенных (50,7%) приезжают в Санкт-Петербург раз в несколько лет, а 32% посещают город ежегодно: каждый пятый путешественник (19,7%) - раз в год, а каждый десятый (13,3%) - несколько раз в году.

Чаще всего (69,5%) респонденты ездили в Санкт-Петербург, чтобы отдохнуть, 26% совмещали работу и отдых, а 4% бывали в городе только по работе.

"Наше исследование подтверждает, что Санкт-Петербург - важный город в жизни россиян, культурная столица, которую большинство путешественников посещают хотя бы однажды, а большинство возвращается", - отметил директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов.

Пользователей также попросили рассказать, что для них значит Санкт-Петербург. Участники исследования ответили, что это "европейский город с русским размахом, город-загадка и душа России". Некоторые считают, что этот исключительный город "лечит душу".

Исследование проводилось в мае 2019 года. В нем приняли участие 798 пользователей сервиса OneTwoTrip в возрасте от 18 лет.