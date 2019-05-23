Крупнейшая в РФ организация волонтеров просит Беглова участвовать в выборах губернатора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Крупнейшая в России волонтерская организация "Волонтеры Победы" призвала Александра Беглова выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом в четверг сообщается на официальной странице организации в "ВКонтакте".

"Мы надеемся, что Александр Дмитриевич [Беглов] объявит о своем участии в предстоящих выборах губернатора Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Волонтеры также напомнили о последних положительных изменениях в городе. В частности, решения о строительстве крупного арт-парка в Петроградском районе, о том, что Музей обороны и блокады Ленинграда остается на своем месте, но вместе с тем для него будут выделены новые помещения.

"Новые изменения пришли в город вместе с идейным человеком. "Волонтеры Победы" желают Александру Дмитриевичу успехов в его начинаниях и в реализации намеченных планов", - добавили в организации.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Законодательное собрание Санкт-Петербурга официально объявит о начале избирательной кампании по выборам губернатора на заседании 31 мая. Беглов является врио губернатора города с 3 октября 2018 года.